Характеристики товара
Описание
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Вес3 кг
- Страна изготовленияРоссия
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Барный табурет BST-9739/61
Табурет деревянный T-9739/46
Барный табурет BST-9972/75
Стул барный Ковбой экокожа коричневый
Стул барный Бри черный
Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый
Табурет Берген 4
Табурет Бруно барный
Табурет Эден барный
Табурет Эден полубарный
Табурет Алекс
Табурет Бруно
Табурет Мурано
Табурет Эден
Табурет Элис
Стул Bug, серый
Стул Bug, латте
Стул Bug, коралловый
Табурет-стремянку MARTIN, лак
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Столешница каповый спил Слоуг
Столешница спил тополя Сколе
Столешница спил карагача Сичан
Столешница спил ильма Сихан
Столешница спил тополя Сихам
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул Вольтер, темная патина
Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый