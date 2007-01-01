Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к царапинам;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 2шт.
Вес брутто: 8,5
Объем упаковки: 0.16 м3
Размер упаковки: 390х390х1050 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота650 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес2,85 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный, прозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет