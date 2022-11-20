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Табурет прозрачный полубарный Fox 65 - фото 1Табурет прозрачный полубарный Fox 65 - фото 2

Табурет прозрачный полубарный Fox 65

Артикул: CH-052-752
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к царапинам;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 2шт.

Вес брутто: 8,5

Объем упаковки: 0.16 м3

Размер упаковки: 390х390х1050 мм

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес2,85 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

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