Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет прозрачный полубарный Fox 65, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет прозрачный полубарный Fox 65
8 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Табурет прозрачный полубарный Fox 65 - фото 1Табурет прозрачный полубарный Fox 65 - фото 2

Табурет прозрачный полубарный Fox 65

Артикул: CH-052-752
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65
Фотография товара Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65 от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет барный Кабаре Elm, венге
Фотография товара Табурет барный Кабаре Elm, венге от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к царапинам;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 2шт.

Вес брутто: 8,5

Объем упаковки: 0.16 м3

Размер упаковки: 390х390х1050 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес2,85 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 68010
4 050 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный

35
Фотография товара Стул барный Джокер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Джокер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Стул барный Джокер

132
Фотография товара Стул Вольтер, Nature blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, Nature blue, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер, Nature blue

70
Фотография товара Стул Виньетта, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виньетта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Виньетта, белый

40
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани, тёмно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39031
14 890 ₽

Стул Тиффани, тёмно-синий

87
Фотография товара Пластиковое кресло РЕЛАКС, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковое кресло РЕЛАКС, белое, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Пластиковое кресло РЕЛАКС, белое

8
  • черный
  • серый
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стул Алан, латте, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алан, латте, букле, произведённого компанией ChiedoCover
16 09016
18 990 ₽

Стул Алан, латте, букле

10
  • серый
  • бежевый
В наличии 6 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19049
6 190 ₽

Стул Толикс, бронза

10
Настоящее фото товара Стул барный Флакс, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
44 990

Стул барный Флакс, дуб, черный

9
Настоящее фото товара Стул кухонный Дамаск, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стул кухонный Дамаск, оливковый, черный

12
В пути 307 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, азул, черный муар

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, лавант, белый муар

15
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, антрацит

31
  • серый
  • черный
Фотография товара Стол журнальный Staff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Staff, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол журнальный Staff

80
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант, 900+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стол раздвижной Грант, 900+300, дуб самдал, черный муар

8
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, супер белый, черный муар

5
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Фотография товара Консоль/полка Лофт х2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль/полка Лофт х2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Консоль/полка Лофт х2

37
Настоящее фото товара Стол Эспрессо соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
Оптовая цена

Стол Эспрессо соломенный

15
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Солстик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Журнальный столик Солстик, белый

6
В наличии 10 шт.В пути 4497 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Firenze, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze, черный

13
  • белый
  • темно-серый
  • черный
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Старт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Старт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул Старт

113
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ)

73
Фотография товара Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый

96
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, белый

37
  • белый
  • коричневый
  • красный
  • черный
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг, ткань Белла 21, ножки морилка органика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, ткань Белла 21, ножки морилка органика, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, ткань Белла 21, ножки морилка органика

57
Фотография товара Деревянный стул Луиджи орех / коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Луиджи орех / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Деревянный стул Луиджи орех / коричневый

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Бони, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бони, графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Бони, графит

15
Настоящее фото товара Стул Vier, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул Vier

12
Фотография товара Стул Ronen, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул Ronen, черный велюр

5
  • черный
  • синий, коричневый
  • коричневый, серый
  • бежевый, коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул Элли, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элли, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 19039
21 330 ₽

Стул Элли, серый

6
  • серый, золотой
  • бежевый, золотой
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Табурет прозрачный полубарный Fox 65
Табурет прозрачный полубарный Fox 65
от 11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, азул, черный муар

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, лавант, белый муар

15
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, антрацит

31
  • серый
  • черный
Фотография товара Стол журнальный Staff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Staff, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол журнальный Staff

80

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности