Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 11,43
Объем 0,077
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветбордовый
- Страна изготовленияКитай
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Количество в упаковке: 2
Вес 11,43
Объем 0,077
Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый
Барный стул Гардур, велюр черный
Барный стул Гардур, экокожа белый
Барный стул РИГА, велюр аква
Барный стул КРАКОВ, экокожа белая
Барный стул САРАГОСА, велюр аква
Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежевая
Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр
Барный стул Derry тоффи
Барный стул Derry стебелек перца
Барный стул Derry коралл
Барный стул PUNCH светло-серый меланж
Барный стул PUNCH бежевый меланж
Барный стул MARCEL небесно-голубой
Барный стул MALIBU пудровый синий
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Подстолье чугунное 1215
Сундук Парма 1
Сундук Парма 2
Сундук Парма 3
Сундук Лотос 1/1
Сундук Лотос 2
Стул складной банкетный Lite, белый
Подставка для ног Буффало