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Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D20, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка мелкая Голубка D20
31 оценка
190
Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Голубка D20 - фото 1

Тарелка мелкая Голубка D20

Артикул: CH-003-379
31 оценка
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 20 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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