Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящим под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина570 мм
- Высота1600 мм
- Вес3.66 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки620 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет