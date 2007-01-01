Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной — изысканная простота в современном исполнении. Светильник сочетает в себе изящество стекла, роскошь золотистого металла и природную текстуру мрамора. Его цилиндрический плафон из стекла подчеркивает лампу внутри, создавая эффект декоративной подсветки. Зеленый мрамор и золотая арматура придают светильнику выразительность и статусность. Плафон изготовлен из прозрачного стекла, корпус — из металла с глянцевым золотистым покрытием. Особое внимание уделено декоративному элементу из натурального мрамора, который служит стильным акцентом. Светильник оснащен патроном Е27 и поддерживает лампы мощностью до 60 Вт (накаливания или ЛЭД). Оптимально освещает до 3 м², что делает его идеальным вариантом для локальной или акцентной подсветки. Светильник крепится на планку, подходит для натяжных потолков. Длина подвеса регулируется от 20 до 100 см, позволяя адаптировать высоту под интерьерное решение. Светильник гармонично впишется в интерьер гостиной, кухни, спальни, кафе, гостиницы или загородного дома. Особенно хорошо смотрится в ансамбле с другими моделями коллекции или в композиции из нескольких одинаковых светильников.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина90 мм
- Высота1345 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки125 мм
- Высота упаковки225 мм
- Вес упаковки13.1 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет