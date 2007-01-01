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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора
43 оценки
3 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора - фото 1Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора - фото 2

Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора

Артикул: CH-026-758
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина575 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Вес2.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Элегант, выполненное в соответствии со всеми европейскими стандартами качества и безопасности, гармонично впишется в любой интерьера вашего загородного дома или дачного участка. это пластиковое кресло для дачи поражает благородством форм, продуманной до мелочей конструкцией и невероятной прочностью

Размер упаковки: 2280х620х560 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина575 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.79 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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