Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, тортора

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Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, зеленый

Характеристики товара

Описание

Кресло Elegant, выполненное в соответствии со всеми европейскими стандартами качества и безопасности, гармонично впишется в любой интерьера вашего загородного дома или дачного участка. это пластиковое кресло для дачи поражает благородством форм, продуманной до мелочей конструкцией и невероятной прочностью

Размер упаковки: 2280х620х560 мм

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина575 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.79 м3

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