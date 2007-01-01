Характеристики товара
Описание
Кресло Элегант, выполненное в соответствии со всеми европейскими стандартами качества и безопасности, гармонично впишется в любой интерьера вашего загородного дома или дачного участка. это пластиковое кресло для дачи поражает благородством форм, продуманной до мелочей конструкцией и невероятной прочностью
Размер упаковки: 2280х620х560 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина575 мм
- Глубина500 мм
- Высота900 мм
- Вес2.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.79 м3
- Изделия стопируютсяНет