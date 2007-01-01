Характеристики товара
Описание
Стул Riva Bistrot из стеклопластика с чистыми, минималистичными линиями. Бесшовный трубчатый каркас с закругленными углами и профилем; сиденье и спинка образуют единое целое. Легкий, простой в использовании и штабелируемый.
Особенности:
Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
- Объём упаковки1.44 м3
- Изделия стопируютсяНет