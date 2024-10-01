Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD - фото 1Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD - фото 2Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD - фото 3Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD - фото 4

Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD

Артикул: CH-028-742
33 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кашпо Gent
Фотография товара Кашпо Gent от компании ChiedoCover.
Следующий Кашпо подвесное лофт-1
Фотография товара Кашпо подвесное лофт-1 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Коллекция OCTAGON RUG создана в Лондоне. Это ковры с истинно английским дизайном – элегантны и современным. В каждом изделии сочетаются две фактуры – матовой шерсти, из которой соткано основное поле, и блестящего арт-шёлка, из которого выполнен узор. За счёт контраста не только фактур, но цветов, рисунок смотрится объёмно, привлекает внимание. Ковры OCTAGON RUG подчеркнут достоинства практически любого современного стиля – от ар-деко до минимализма, и помогут выигрышно подать элементы декора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2300 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота15 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Табурет Simply, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Simply, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Табурет Simply, коричневый

48
Фотография товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех

91
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar черный

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диван Ванкувер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ванкувер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Ванкувер, 2-х местный

64

Другие товары из раздела ковры с ворсом

Фотография товара Турецкий ковёр синтетический «SOFIA» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «SOFIA», произведённого компанией ChiedoCover
от89 090
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический «SOFIA»

40
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD», произведённого компанией ChiedoCover
от659 890
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD»

40
Фотография товара Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG», произведённого компанией ChiedoCover
от86 690
Оптовая цена

Индийский ковёр из вискозы «BLADE BORDER RUG»

34
Фотография товара Бельгийский ковёр шерстяной Coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр шерстяной Coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от69 690
Оптовая цена

Бельгийский ковёр шерстяной Coffee

35
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «Roses» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «Roses», произведённого компанией ChiedoCover
от530 590
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «Roses»

50
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA», произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»

32
Фотография товара Индийский ковер из арт-шелка «GUY LAROCHE» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковер из арт-шелка «GUY LAROCHE», произведённого компанией ChiedoCover
от323 990
Оптовая цена

Индийский ковер из арт-шелка «GUY LAROCHE»

40
Фотография товара Китайский ковёр синтетический «Лхаса» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр синтетический «Лхаса», произведённого компанией ChiedoCover
от113 390
Оптовая цена

Китайский ковёр синтетический «Лхаса»

48
Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной Коала, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной Коала

45
Распродажа
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39027
7 290 ₽Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow

46

Товар в корзине

Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD
Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD
от 379 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Табурет Simply, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Simply, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Табурет Simply, коричневый

48
Фотография товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех

91
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar черный

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диван Ванкувер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ванкувер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Ванкувер, 2-х местный

64