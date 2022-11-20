Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина1030 мм
- Глубина370 мм
- Вес37.91 кг
- Объем144000 мл
- Цветчерный, желтый, красный, синий
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