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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown
13 оценок
101 590
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Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown

Артикул: CH-088-764
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота2120 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13D pro Brown — компактная модификация газового обогревателя-колбы высотой 2,12 м в коричневом цвете, созданная для террас и веранд с ограниченной высотой потолка.

Нижняя половина корпуса закрытая, а верхняя — прозрачная трубка из огнеупорного стекла с алюминиевым отражателем, внутри которой горит живое пламя. Тёплый коричневый оттенок гармонично сочетается с деревянной мебелью и природным окружением дачи или загородного дома. По сравнению со стандартной моделью Д корпус примерно на 9 см ниже, что удобно при установке под навесом или тентом.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электросети. Мощность 13 кВт эффективно прогревает пространство вокруг, а транспортировочные колёсики облегчают перемещение. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота2120 мм
  • Вес18 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность13000 Вт
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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