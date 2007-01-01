Характеристики товара
Описание
WWT 13D pro Brown — компактная модификация газового обогревателя-колбы высотой 2,12 м в коричневом цвете, созданная для террас и веранд с ограниченной высотой потолка.
Нижняя половина корпуса закрытая, а верхняя — прозрачная трубка из огнеупорного стекла с алюминиевым отражателем, внутри которой горит живое пламя. Тёплый коричневый оттенок гармонично сочетается с деревянной мебелью и природным окружением дачи или загородного дома. По сравнению со стандартной моделью Д корпус примерно на 9 см ниже, что удобно при установке под навесом или тентом.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электросети. Мощность 13 кВт эффективно прогревает пространство вокруг, а транспортировочные колёсики облегчают перемещение. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании обеспечивают безопасную эксплуатацию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота2120 мм
- Вес18 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет