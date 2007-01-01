Характеристики товара
Описание
WWT 13I Wood — это уличный газовый обогреватель с уникальным дизайном, стилизованным под натуральное дерево, который привносит в пространство тепло и уют.
Корпус модели Wood выполнен в тёплых коричневых тонах с текстурой, напоминающей натуральную древесину. Этот обогреватель органично вписывается в интерьеры в стиле «кантри», «эко» или «рустик», отлично сочетается с деревянной мебелью и элементами декора из природных материалов. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м², где могут разместиться до 10 человек. Столб живого пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт атмосферу настоящего камина и становится центром притяжения в вечернее время.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см, что позволяет разместить прибор даже на небольшой террасе. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2210 мм
- Вес25 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки29 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет