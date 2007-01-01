Характеристики товара
Описание
WWT 13B Table Black — уличный газовый обогреватель грибовидной формы в чёрном корпусе со встроенным столиком на 40 см, созданный для комфортного отдыха на веранде, террасе или в летнем кафе.
Модель сочетает классический дизайн уличного обогревателя-гриба с практичным дополнением: металлический столик в верхней части корпуса позволяет разместить чашку с напитком прямо у источника тепла, чтобы он дольше оставался тёплым. Мощность 13 кВт обеспечивает комфортный обогрев зоны до 20 м², а разборный рефлектор диаметром 81 см равномерно распределяет инфракрасное тепло на людей и предметы, не тратя энергию на нагрев воздуха.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электросети. Компактное основание 46×46 см и транспортировочные колёсики позволяют легко переставлять его в нужное место. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании делают эксплуатацию безопасной для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота2210 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет