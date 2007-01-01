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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Black, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Black
11 оценок
69 690
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Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Black

Артикул: CH-088-777
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота2210 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13B Table Black — уличный газовый обогреватель грибовидной формы в чёрном корпусе со встроенным столиком на 40 см, созданный для комфортного отдыха на веранде, террасе или в летнем кафе.

Модель сочетает классический дизайн уличного обогревателя-гриба с практичным дополнением: металлический столик в верхней части корпуса позволяет разместить чашку с напитком прямо у источника тепла, чтобы он дольше оставался тёплым. Мощность 13 кВт обеспечивает комфортный обогрев зоны до 20 м², а разборный рефлектор диаметром 81 см равномерно распределяет инфракрасное тепло на людей и предметы, не тратя энергию на нагрев воздуха.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электросети. Компактное основание 46×46 см и транспортировочные колёсики позволяют легко переставлять его в нужное место. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании делают эксплуатацию безопасной для семьи и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота2210 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность13000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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