Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели Сплит, бежевый - фото 1Комплект мебели Сплит, бежевый - фото 2Комплект мебели Сплит, бежевый - фото 3Комплект мебели Сплит, бежевый - фото 4

Комплект мебели Сплит, бежевый

Артикул: CH-066-574
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло "Капля Ротанг"
Фотография товара Подвесное кресло "Капля Ротанг" от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф ВОЯЖ, ротанг
Фотография товара Пуф ВОЯЖ, ротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

- Угловой диван из двух (1560 х 660 х 800 мм);

- Два пуфа (400 х 400 х 390 мм);

- Обеденный стол(1200 х 700 х 700 мм).

Высококачественная лоза из полиротанга бежевый цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Декоративные подушки не предусмотрены!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Столовая группа 01, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Столовая группа 01

39
Настоящее фото товара Столовая группа 03, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Столовая группа 03

47
Настоящее фото товара Столовая группа 05, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Столовая группа 05

46
Настоящее фото товара Столовая группа 06, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Столовая группа 06

42
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный, произведённого компанией ChiedoCover
450
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, черный

43
Фотография товара Фартук официанта 07 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 07, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Фартук официанта 07

41
Фотография товара Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый

38
Фотография товара Комплект барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Комплект барный Рим

36
Настоящее фото товара Ручник официанта, 400*700, полулён белый, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Ручник официанта, 400*700, полулён белый

11
Фотография товара Комплект плетеной мебели для сада Маскат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели для сада Маскат, произведённого компанией ChiedoCover
от128 690
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели для сада Маскат

8
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Колими от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от112 490
Оптовая цена

Стол обеденный Колими

38
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59914
4 149 ₽

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

133
Фотография товара Стул Мила на крутящейся основе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590

Стул Мила на крутящейся основе

88
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, черный / кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул СМАРТ, черный / кофейный

99
Фотография товара Кресло Cup от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cup, произведённого компанией ChiedoCover
36 790
Оптовая цена

Кресло Cup

50
Фотография товара Кресло Heart Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heart Cone, произведённого компанией ChiedoCover
56 290
Оптовая цена

Кресло Heart Cone

48
ХитРаспродажа
Фотография товара Cтул Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59014
5 290 ₽Оптовая цена

Cтул Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак

14

Другие товары из раздела комплекты и столовые группы

Настоящее фото товара Набор мебели для кухни Тор квадратный и стулья Грид, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
58 290
Оптовая цена

Набор мебели для кухни Тор квадратный и стулья Грид, беленый дуб

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Виктория

15
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от99 090
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер

9
Фотография товара Комплект плетеной мебели Мекка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Мекка, произведённого компанией ChiedoCover
от88 790
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Мекка

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Эквадор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Эквадор, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Комплект мебели Эквадор

15
Фотография товара Комплект мебели Сан-Диего от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сан-Диего, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сан-Диего

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Малага от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Малага, произведённого компанией ChiedoCover
от139 590
Оптовая цена

Комплект мебели Малага

15
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Лас-Вегас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Лас-Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от89 290
Оптовая цена

Комплект мебели Лас-Вегас

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Сплит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сплит, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сплит

14
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Медельин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Медельин, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена

Комплект мебели Медельин

14
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Комплект мебели Сплит, бежевый
Комплект мебели Сплит, бежевый
от 73 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Колими от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от112 490
Оптовая цена

Стол обеденный Колими

38
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59914
4 149 ₽

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

133
Фотография товара Стул Мила на крутящейся основе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590

Стул Мила на крутящейся основе

88
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, черный / кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул СМАРТ, черный / кофейный

99