Характеристики товара
Описание
Инфракрасный электрический обогреватель удобный и стильный напольный уличный обогреватель.
Мощность этого инфракрасного электрообогревателя - 2000 Вт, он отлично подходит для обогрева различных зон на открытом воздухе, а также применяется как обогреватель для дачи, обеспечивая комфортную температуру на террасе, на веранде, в беседке и т.д.
Кроме этого, данная модель уличного инфракрасного электрообогревателя успешно может применяться в ангарах, мастерских и других помещениях. Основным условием является возможность подключения прибора к электрической сети.
Инфракрасному обогревателю присвоен класс защиты IP 67. Такой класс допускает применение уличного обогревателя этой модели при любых погодных условиях при температуре от -20°C до +30°C, при воздействии неблагоприятных внешних факторов, таких как пыль, дождь и снег.
Уличный электрообогреватель имеет стильный дизайн и прекрасно впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он довольно компактен и практически не занимает места - его можно располагать как на полу, так и на столе.
В обогревател в качестве нагревательного элемента применяются современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия, не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток. Эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет нагревания предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев окружающего воздуха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота800 мм
- Вес5 кг
- Материалалюминий
- Мощность2000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет