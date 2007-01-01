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Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner
8 оценок
60 190
Товар в корзине. Перейти
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner - фото 1Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner - фото 2Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner - фото 3Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner - фото 4Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner - фото 5Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner - фото 6

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner

Артикул: CH-088-739
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Инфракрасный электрический обогреватель удобный и стильный напольный уличный обогреватель.

Мощность этого инфракрасного электрообогревателя - 2000 Вт, он отлично подходит для обогрева различных зон на открытом воздухе, а также применяется как обогреватель для дачи, обеспечивая комфортную температуру на террасе, на веранде, в беседке и т.д.
Кроме этого, данная модель уличного инфракрасного электрообогревателя успешно может применяться в ангарах, мастерских и других помещениях. Основным условием является возможность подключения прибора к электрической сети.
Инфракрасному обогревателю присвоен класс защиты IP 67. Такой класс допускает применение уличного обогревателя этой модели при любых погодных условиях при температуре от -20°C до +30°C, при воздействии неблагоприятных внешних факторов, таких как пыль, дождь и снег.
Уличный электрообогреватель имеет стильный дизайн и прекрасно впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он довольно компактен и практически не занимает места - его можно располагать как на полу, так и на столе.
В обогревател в качестве нагревательного элемента применяются современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия, не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток. Эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет нагревания предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев окружающего воздуха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность2000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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