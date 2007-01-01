Характеристики товара
Описание
Уличный газовый обогреватель представитель нового поколения компактных и в то же время мощных газовых уличных обогревателей ( мощность 13 кВт), предназначен для локального обогрева веранд, террас, летних кафе,патио зон с невысокими потолками.
Стройный и одновременно устойчивый газовый обогреватель диаметром всего 52 см и высотой 132 см способен излучать приятное тепло в диаметре до 2 метров и уже приобрел популярность у наших покупателей. Удобный электроподжиг включает обогреватель всего одним касанием пальца.
В противоположность обычным обогревателям зонтичной формы маленький и компактный обогреватель греет целенаправленно и без теплопотерь, точно на уровне сидящего человека.
Уличный газовый обогреватель для дачи сделает Ваш отдых комфортным даже в зимний период. Провести вечер в окружении природы с друзьями в теплой обстановке оставят незабываемые впечатления на долгие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота1320 мм
- Вес13 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет