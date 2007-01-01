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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель 13H Stainless steel, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель 13H Stainless steel
15 оценок
79 790
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Уличный газовый обогреватель 13H Stainless steel

Артикул: CH-088-735
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1320 мм
  • Вес13 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный газовый обогреватель представитель нового поколения компактных и в то же время мощных газовых уличных обогревателей ( мощность 13 кВт), предназначен для локального обогрева веранд, террас, летних кафе,патио зон с невысокими потолками.

Стройный и одновременно устойчивый газовый обогреватель диаметром всего 52 см и высотой 132 см способен излучать приятное тепло в диаметре до 2 метров и уже приобрел популярность у наших покупателей. Удобный электроподжиг включает обогреватель всего одним касанием пальца.
В противоположность обычным обогревателям зонтичной формы маленький и компактный обогреватель греет целенаправленно и без теплопотерь, точно на уровне сидящего человека.
Уличный газовый обогреватель для дачи сделает Ваш отдых комфортным даже в зимний период. Провести вечер в окружении природы с друзьями в теплой обстановке оставят незабываемые впечатления на долгие годы.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1320 мм
  • Вес13 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность13000 Вт
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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