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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт
10 оценок
29 190
Товар в корзине. Перейти
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Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт

Артикул: CH-088-718
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота320 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Галогеновый обогреватель Хугетт Тэкет Вайт – очередной продукт популярного бельгийского бренда. Изделия этого производителя отличаются компактностью, стильностью, отменным качеством, длительным сроком службы. Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт, купить который можно в пару кликов, выполнен в виде свивающего с потолка светильника и предназначен для локального инфракрасного обогрева помещений и открытых пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота320 мм
  • Вес4 кг
  • Мощность2.1 Вт
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки7.5 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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