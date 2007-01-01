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Настоящее фото товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий
14 оценок
32 190
Товар в корзине. Перейти
Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий - фото 1Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий - фото 2Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий - фото 3Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий - фото 4Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий - фото 5Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий - фото 6

Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, алюминий

Артикул: CH-088-721
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина415 мм
  • Высота1350 мм
  • Вес12.4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель Хугетт Гэйа создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.

Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель Хугетт Гэйа одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Высота1350 мм
  • Вес12.4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность2.5 Вт
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки139 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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