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Настоящее фото товара Урна бетонная Каскет мини, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная Каскет мини, красно-серый гранит
13 оценок
14 390
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Урна бетонная Каскет мини, красно-серый гранит - фото 1

Урна бетонная Каскет мини, красно-серый гранит

Артикул: CH-057-496
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота480 мм
  • Вес75 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота480 мм
  • Вес75 кг
  • Материалбетон
  • Цветкрасный, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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