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Настоящее фото товара Урна перфорированная сетчатая Лигнам, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна перфорированная сетчатая Лигнам, черная
14 оценок
23 690
Товар в корзине. Перейти
Урна перфорированная сетчатая Лигнам, черная - фото 1

Урна перфорированная сетчатая Лигнам, черная

Артикул: CH-057-217
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина390 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота810 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота810 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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