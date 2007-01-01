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Настоящее фото товара Урна уличная Слинг малая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Слинг малая
32 оценки
3 99015
4 690 ₽
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Урна уличная Слинг малая - фото 1Урна уличная Слинг малая - фото 2
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Урна уличная Слинг малая

Артикул: CH-009-583
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина270 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота940 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 94 см

Ширина: 34 см

Длина: 27 см

Вес: 8 кг

Объем емкости: 20 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,09

Уличная урна для мусора с чашкой для окурков Космос (ЯСП - 20) предназначена для установки в местах общественного пользования.

Наибольшую популярность данная модель набрала при установке на автобусных остановках и городских скверах, так же её используют у входа в магазины и аптеки.

Уличная урна имеет два варианта установки: бетонирование и прикрепление анкерными болтами к поверхности. Сверху урны имеется козырек, для защиты от осадков окружающей среды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота940 мм
  • Вес8 кг
  • Материалсталь
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна уличная Слинг малая - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна уличная Слинг малая - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная Слинг малая - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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