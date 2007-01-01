Характеристики товара
Описание
Высота: 94 см
Ширина: 34 см
Длина: 27 см
Вес: 8 кг
Объем емкости: 20 л
Материал: окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,09
Уличная урна для мусора с чашкой для окурков Космос (ЯСП - 20) предназначена для установки в местах общественного пользования.
Наибольшую популярность данная модель набрала при установке на автобусных остановках и городских скверах, так же её используют у входа в магазины и аптеки.
Уличная урна имеет два варианта установки: бетонирование и прикрепление анкерными болтами к поверхности. Сверху урны имеется козырек, для защиты от осадков окружающей среды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина340 мм
- Высота940 мм
- Вес8 кг
- Материалсталь
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет