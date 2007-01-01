Характеристики товара
Описание
Изготовлена из нержавеющей 1 мм. стали с матированной поверхностью.
Очень прочная и вместительная урна для торговых центров и зон фудкорта.
Уличная урна 'Кристалл' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п.
Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты пола.
Верхняя крышка служит одновременно фиксатором для пакетов для мусора.
Особенностью данной урны является качающаяся на оси верхняя крышка.
Размер окошка для выброса мусора = 226х300 мм.
Высота 102 см
Ширина 50 см
Длина 40 см
Вес 12 кг
Объем 180 л
Объем в упаковке 0,2 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина500 мм
- Высота1020 мм
- Вес12 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет