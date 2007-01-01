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Настоящее фото товара Урна для торговых центров Деним,180 литров, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для торговых центров Деним,180 литров
32 оценки
34 690
Товар в корзине. Перейти
Урна для торговых центров Деним,180 литров - фото 1Урна для торговых центров Деним,180 литров - фото 2Урна для торговых центров Деним,180 литров - фото 3Урна для торговых центров Деним,180 литров - фото 4

Урна для торговых центров Деним,180 литров

Артикул: CH-009-550
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Уличная урна Рисер от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлена из нержавеющей 1 мм. стали с матированной поверхностью.
Очень прочная и вместительная урна для торговых центров и зон фудкорта.

Уличная урна 'Кристалл' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п.
Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты пола.
Верхняя крышка служит одновременно фиксатором для пакетов для мусора.
Особенностью данной урны является качающаяся на оси верхняя крышка.

Размер окошка для выброса мусора = 226х300 мм.

Высота 102 см

Ширина 50 см

Длина 40 см

Вес 12 кг

Объем 180 л

Объем в упаковке 0,2 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес12 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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