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Настоящее фото товара Ведро квадратное сетчатое Маркьюс, 14 л, произведённого компанией ChiedoCover
Ведро квадратное сетчатое Маркьюс, 14 л
9 оценок
2 190
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Ведро квадратное сетчатое Маркьюс, 14 л - фото 1

Ведро квадратное сетчатое Маркьюс, 14 л

Артикул: CH-056-770
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина220 мм
  • Ширина220 мм
  • Высота300 мм
  • Вес0,3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина220 мм
  • Высота300 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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