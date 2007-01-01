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Настоящее фото товара Урна для фудкорта Крекл, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для фудкорта Крекл
34 оценки
55 290
Товар в корзине. Перейти
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Урна для фудкорта Крекл

Артикул: CH-009-590
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1260 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 126 см

Ширина: 60 см

Длина: 50 см

Вес: 24 кг

Объем емкости: 240 л

Материал: нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,38

Изготовлена из нержавеющего металла толщиной 1 мм.

Комплектуется тележкой на колесиках для крепления пакета под мусор.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1260 мм
  • Вес30 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна для фудкорта Крекл - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна для фудкорта Крекл - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для фудкорта Крекл - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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