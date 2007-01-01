Характеристики товара
Описание
Высота: 126 см
Ширина: 60 см
Длина: 50 см
Вес: 24 кг
Объем емкости: 240 л
Материал: нержавеющая сталь
Объем упаковки: 0,38
Изготовлена из нержавеющего металла толщиной 1 мм.
Комплектуется тележкой на колесиках для крепления пакета под мусор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина600 мм
- Высота1260 мм
- Вес30 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет