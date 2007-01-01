Характеристики товара
Описание
Высота: 87 см
Ширина: 38 см
Длина: 92 см
Вес: 40 кг
Объем емкости: 150 л
Материал: окрашенная сталь, нержавеющая сталь
Объем упаковки: 0,33
Металлическая урна для раздельного сбора мусора Акцент-3, выполнена из металла с порошковой окраской. На баке наклеены наклейки с подсказкой о назначении отверстий.
Урна комплектуется тремя баками для мусора по 60 литров каждый.
Урна для раздельного сбора мусора Акцент-3, выполнена из оцинкованой стали покрытой в порошковую краску черного цвета. Так же на урну наносятся наклейки с описанием того мусора, для которого предназначен тот или иной бак. Верхняя часть урны выполнена в виде защитной крышки с отверстиями под мусор. Внутри предусмотрены специальные оцинкованые емкости по 48 литров каждая.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина920 мм
- Ширина380 мм
- Высота870 мм
- Вес40 кг
- Материалсталь, нержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки40 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет