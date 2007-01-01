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Настоящее фото товара Урна для фудкорта Кринкл, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для фудкорта Кринкл
36 оценок
33 990
Товар в корзине. Перейти
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Урна для фудкорта Кринкл

Артикул: CH-009-591
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина920 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота870 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 87 см

Ширина: 38 см

Длина: 92 см

Вес: 40 кг

Объем емкости: 150 л

Материал: окрашенная сталь, нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,33

Металлическая урна для раздельного сбора мусора Акцент-3, выполнена из металла с порошковой окраской. На баке наклеены наклейки с подсказкой о назначении отверстий.

Урна комплектуется тремя баками для мусора по 60 литров каждый.

Урна для раздельного сбора мусора Акцент-3, выполнена из оцинкованой стали покрытой в порошковую краску черного цвета. Так же на урну наносятся наклейки с описанием того мусора, для которого предназначен тот или иной бак. Верхняя часть урны выполнена в виде защитной крышки с отверстиями под мусор. Внутри предусмотрены специальные оцинкованые емкости по 48 литров каждая.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота870 мм
  • Вес40 кг
  • Материалсталь, нержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки40 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна для фудкорта Кринкл - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна для фудкорта Кринкл - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для фудкорта Кринкл - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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