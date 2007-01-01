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Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энкас, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная металлическая Энкас
44 оценки
8 590
Товар в корзине. Перейти
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Урна уличная металлическая Энкас

Артикул: CH-009-588
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота510 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 51 см

Ширина: 25 см

Длина: 25 см

Вес: 5 кг

Объем емкости: 25 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,03

Классическая урна для мусора для мест с большой проходимостью людей.

Урна выполнена из оцинкованного металла, окрашена порошковой краской в зеленый цвет.

Может устанавливаться как в парковых зонах города, так и у входной группы в магазин, офис или торговый центр.

Урна может крепиться к поверхности анкерными болтами за раму изделий. Анкерные болты входят в комплект поставки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота510 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна уличная металлическая Энкас - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна уличная металлическая Энкас - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная металлическая Энкас - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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