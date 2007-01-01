Характеристики товара
Описание
Высота: 51 см
Ширина: 25 см
Длина: 25 см
Вес: 5 кг
Объем емкости: 25 л
Материал: окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,03
Классическая урна для мусора для мест с большой проходимостью людей.
Урна выполнена из оцинкованного металла, окрашена порошковой краской в зеленый цвет.
Может устанавливаться как в парковых зонах города, так и у входной группы в магазин, офис или торговый центр.
Урна может крепиться к поверхности анкерными болтами за раму изделий. Анкерные болты входят в комплект поставки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина250 мм
- Высота510 мм
- Вес5 кг
- Материалсталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет