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Урна уличная металлическая СЛ-250 - фото 1

Урна уличная металлическая СЛ-250

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 51 см

Ширина: 25 см

Длина: 25 см

Вес: 5 кг

Объем емкости: 25 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,03

Классическая урна для мусора для мест с большой проходимостью людей.

Урна выполнена из оцинкованного металла, окрашена порошковой краской в зеленый цвет.

Может устанавливаться как в парковых зонах города, так и у входной группы в магазин, офис или торговый центр.

Урна может крепиться к поверхности анкерными болтами за раму изделий. Анкерные болты входят в комплект поставки.

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Варианты каркаса

Урна уличная металлическая СЛ-250 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна уличная металлическая СЛ-250 - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная металлическая СЛ-250 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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