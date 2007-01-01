Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бурин, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная металлическая Бурин
14 оценок
10 690
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная металлическая Бурин - фото 1

Урна уличная металлическая Бурин

Артикул: CH-057-382
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина240 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота620 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна уличная круглая качающаяся Гуг, черная
Фотография товара Урна уличная круглая качающаяся Гуг, черная от компании ChiedoCover.
Следующий Урна уличная металлическая Лафе, серый
Фотография товара Урна уличная металлическая Лафе, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота620 мм
  • Вес8 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Ведро квадратное сетчатое Маркьюс, 14 л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Ведро квадратное сетчатое Маркьюс, 14 л

9
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная, Дентил-300 Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная, Дентил-300 Цинк

5
Настоящее фото товара Мраморная урна для Торговых центров Портико, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Мраморная урна для Торговых центров Портико

7
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 л, бронза

12
Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали для мусора Дистресс, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от76 190
Оптовая цена

Урна из нержавеющей стали для мусора Дистресс, сталь матовая

7
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Вакс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Вакс

5
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, черная

14
Настоящее фото товара Урна бетонная Каскет мини, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Урна бетонная Каскет мини, красно-серый гранит

13
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Амбо, красно-серый гранит

5
Фотография товара Урна Локус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Локус, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Урна Локус

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
Настоящее фото товара Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности

10
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 латте, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 латте

42
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 л, серебро

5
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, бронза

5
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л), произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л)

32
Фотография товара Ведро для мусора Стел, 50 литров, с педалью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для мусора Стел, 50 литров, с педалью, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Ведро для мусора Стел, 50 литров, с педалью

35
Настоящее фото товара Урна для мусора Плеид, 12 литров, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Урна для мусора Плеид, 12 литров, серебристый металлик

15
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Твилл, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Урна для торговых центров Твилл, сталь матовая

6
Распродажа
Фотография товара Урна парковая бетонная Глид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Глид, произведённого компанией ChiedoCover
от27 29010
29 990 ₽Оптовая цена

Урна парковая бетонная Глид

49

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное 25 л

7
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк

5
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер 20 л, серебро

6
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз

10
Настоящее фото товара Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая

14
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза

12
Настоящее фото товара Урна с мраморной отделкой Эбониз, золотой мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Урна с мраморной отделкой Эбониз, золотой мрамор

6
Настоящее фото товара Урна с пепельницей Энамел, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена

Урна с пепельницей Энамел, красная

10
Настоящее фото товара Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг

11
Настоящее фото товара Урна уличная Рутер под крышей, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Урна уличная Рутер под крышей

12

Товар в корзине

Урна уличная металлическая Бурин
Урна уличная металлическая Бурин
от 10 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
Настоящее фото товара Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности

10
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 латте, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 латте

42
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 л, серебро

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности