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Настоящее фото товара Урна уличная стальная Дадо, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная стальная Дадо, черная
15 оценок
6 990
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Урна уличная стальная Дадо, черная - фото 1

Урна уличная стальная Дадо, черная

Артикул: CH-057-420
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота510 мм
  • Вес6,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота510 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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