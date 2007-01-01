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Настоящее фото товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент, произведённого компанией ChiedoCover
Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент
43 оценки
33 290
Товар в корзине. Перейти
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Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент

Артикул: CH-009-596
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота730 мм
  • Вес28 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 73 см

Ширина: 31 см

Длина: 31 см

Вес: 28 кг

Объем емкости: 30 л

Материал: Нержавеющая сталь, Мрамор

Объем упаковки: 0,07

Мраморная урна с пепельницей представляет собой металлический каркас, выполненый из нержавеющей стали полированной поверхности.

Внутрь урны вмонтированы плиты из натурального мрамора, а сверху расположена пепельница в виде съемного лотка, который лекго вытаскивается и чистится.

Данная модель уличной урны действительно выглядит массивно и солидно, которая своим внешним видом подчеркивает интерьер архитектурного сооружения.

Наибольшую популярность мраморные урны получили при открытии гостиничных комплексов, президент отелей, дорогих и шикарных ресторанах, в которых люди чувствуют себя на вершине престижа.

Внутреннее металлическое ведро входит в комплект урны.

Урна идеально подходит для установки внутри отелей, ресторанов и развлекательных клубов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота730 мм
  • Вес28 кг
  • Материалнержавеющая сталь, мрамор
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент - каркас в цвете БелыйБелый
Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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