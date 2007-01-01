Характеристики товара
Описание
Высота: 73 см
Ширина: 31 см
Длина: 31 см
Вес: 28 кг
Объем емкости: 30 л
Материал: Нержавеющая сталь, Мрамор
Объем упаковки: 0,07
Мраморная урна с пепельницей представляет собой металлический каркас, выполненый из нержавеющей стали полированной поверхности.
Внутрь урны вмонтированы плиты из натурального мрамора, а сверху расположена пепельница в виде съемного лотка, который лекго вытаскивается и чистится.
Данная модель уличной урны действительно выглядит массивно и солидно, которая своим внешним видом подчеркивает интерьер архитектурного сооружения.
Наибольшую популярность мраморные урны получили при открытии гостиничных комплексов, президент отелей, дорогих и шикарных ресторанах, в которых люди чувствуют себя на вершине престижа.
Внутреннее металлическое ведро входит в комплект урны.
Урна идеально подходит для установки внутри отелей, ресторанов и развлекательных клубов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина310 мм
- Высота730 мм
- Вес28 кг
- Материалнержавеющая сталь, мрамор
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет