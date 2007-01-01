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Настоящее фото товара Урна для торговых центров Зиппер, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для торговых центров Зиппер
6 оценок
23 990
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Урна для торговых центров Зиппер - фото 1

Урна для торговых центров Зиппер

Артикул: CH-088-363
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота980 мм
  • Вес22 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлена из нержавеющей 1 мм. стали с матированной поверхностью. Возможно изготовление с полированной поверхностью. Комплектуется внутренней емкостью из оцинкованной стали объемом 90 литров.
Урна предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п. Укомплектована внутренней емкостью. Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты пола. Особенностью данной урны является качающаяся на оси верхняя крышка. Комплектуется внутренней емкостью из оцинкованной стали объемом 90 литров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота980 мм
  • Вес22 кг
  • Объем90 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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