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Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Дрилл, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная металлическая Дрилл, зеленая
5 оценок
4 890
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Урна уличная металлическая Дрилл, зеленая - фото 1

Урна уличная металлическая Дрилл, зеленая

Артикул: CH-057-389
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота480 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота480 мм
  • Вес9 кг
  • Материалсталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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