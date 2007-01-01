Характеристики товара
Описание
Высота: 60 см
Ширина: 25 см
Длина: 25 см
Вес: 3 кг
Объем емкости: 30 л
Материал: Окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,04
Урна пепельница для офисных помещений, баров, ресторанов.
Урна может использоваться как внутри так и снаружи помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина250 мм
- Высота600 мм
- Вес3 кг
- Материалсталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки3 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет