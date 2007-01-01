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Настоящее фото товара Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой
40 оценок
4 290
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой - фото 1Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой - фото 2

Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой

Артикул: CH-009-609
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 60 см

Ширина: 25 см

Длина: 25 см

Вес: 3 кг

Объем емкости: 30 л

Материал: Окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,04

Урна пепельница для офисных помещений, баров, ресторанов.

Урна может использоваться как внутри так и снаружи помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес3 кг
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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