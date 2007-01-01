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Настоящее фото товара Урна металлическая Ироко, серая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна металлическая Ироко, серая
10 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Урна металлическая Ироко, серая - фото 1

Урна металлическая Ироко, серая

Артикул: CH-057-194
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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