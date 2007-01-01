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Настоящее фото товара Универсальная урна для мусора Кассетте, 50 литров, произведённого компанией ChiedoCover
Универсальная урна для мусора Кассетте, 50 литров
8 оценок
4 990
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Универсальная урна для мусора Кассетте, 50 литров - фото 1

Универсальная урна для мусора Кассетте, 50 литров

Артикул: CH-056-906
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота700 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота700 мм
  • Вес2 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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