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Настоящее фото товара Урна для мусора Шеврон, с козырьком, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора Шеврон, с козырьком, зеленый
10 оценок
2 690
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Урна для мусора Шеврон, с козырьком, зеленый - фото 1

Урна для мусора Шеврон, с козырьком, зеленый

Артикул: CH-057-172
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота760 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота760 мм
  • Вес4 кг
  • Материалсталь
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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