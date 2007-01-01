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Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Слид, произведённого компанией ChiedoCover
Урна парковая бетонная Слид
39 оценок
35 290
Товар в корзине. Перейти
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Урна парковая бетонная Слид

Артикул: CH-009-622
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес180 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 50 см

Длина: 50 см

Вес: 180кг

Объем емкости: 90 л

Материал: Бетон с фактурой из камня

Объем упаковки: 0,2

Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде. Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 90 литров.

Предлагаем рассмотреть урну Прага из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Если посмотреть сверху, форма похожа на шестиугольник. Можно также встретить название и гексагональная призма. Данная фигура очень распространена и, к примеру, углеродная кристаллическая решётка выглядит таким образом. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес180 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна парковая бетонная Слид - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна парковая бетонная Слид - каркас в цвете БелыйБелый
Урна парковая бетонная Слид - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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