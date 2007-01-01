Характеристики товара
Описание
Высота: 80 см
Ширина: 50 см
Длина: 50 см
Вес: 180кг
Объем емкости: 90 л
Материал: Бетон с фактурой из камня
Объем упаковки: 0,2
Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде. Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 90 литров.
Предлагаем рассмотреть урну Прага из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Если посмотреть сверху, форма похожа на шестиугольник. Можно также встретить название и гексагональная призма. Данная фигура очень распространена и, к примеру, углеродная кристаллическая решётка выглядит таким образом. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота800 мм
- Вес180 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет