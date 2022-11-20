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Урна уличная Космос малая - фото 1

Урна уличная Космос малая

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Урна уличная Космос

Характеристики товара

Описание

Высота: 94 см

Ширина: 34 см

Длина: 27 см

Вес: 8 кг

Объем емкости: 20 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,09

Уличная урна для мусора с чашкой для окурков Космос (ЯСП - 20) предназначена для установки в местах общественного пользования.

Наибольшую популярность данная модель набрала при установке на автобусных остановках и городских скверах, так же её используют у входа в магазины и аптеки.

Уличная урна имеет два варианта установки: бетонирование и прикрепление анкерными болтами к поверхности. Сверху урны имеется козырек, для защиты от осадков окружающей среды.

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Варианты каркаса

Урна уличная Космос малая - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна уличная Космос малая - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная Космос малая - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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