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Урна металлическая Уралочка - фото 1

Урна металлическая Уралочка

7 оценок
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Урна металлическая Уралочка перфорированная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина265 мм
  • Вес2.95 кг
  • Объем21000 мл
  • Материалсталь

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