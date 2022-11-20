Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Шевалье 4
Скамья Ритм
Скамья Vita трехместная, капучино
Скамья складная Линц темное дерево
Скамейка Square 1 M с подсветкой
Скамья парковая «Mountain» 1600 латте
Банкетка стальная Монс Филигран
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди