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Настоящее фото товара Уличная урна Локер 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Локер 20 л, серебро
6 оценок
4 690
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Уличная урна Локер 20 л, серебро - фото 1

Уличная урна Локер 20 л, серебро

Артикул: CH-056-820
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина270 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота940 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота940 мм
  • Вес8 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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