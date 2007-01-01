Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна уличная квадратная Турнинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная квадратная Турнинг
45 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная квадратная Турнинг - фото 1Урна уличная квадратная Турнинг - фото 2Урна уличная квадратная Турнинг - фото 3Урна уличная квадратная Турнинг - фото 4Урна уличная квадратная Турнинг - фото 5

Урна уличная квадратная Турнинг

Артикул: CH-009-603
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина320 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота500 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна кованая Никкел
Фотография товара Урна кованая Никкел от компании ChiedoCover.
Следующий Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой
Фотография товара Урна уличная Мортис, окрашенная, с черной чашкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота: 50 см

Ширина: 32 см

Длина: 32 см

Вес: 6 кг

Объем емкости: 50 л

Материал: Окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,05

Металлическая урна, квадратная, со съемной крышкой, комплектуется внутренним металлическим ведром,

Покрытие — порошковая окраска,

Урна переносная

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина320 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота500 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Урна уличная квадратная Турнинг - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна уличная квадратная Турнинг - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная квадратная Турнинг - каркас в цвете ЧерныйЧерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Портир-26, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Квадратная урна для мусора Портир-26

10
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, московский гравий

11
Настоящее фото товара Урна для мусора Хемп, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Урна для мусора Хемп

5
Настоящее фото товара Урна для мусора Хемп, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Урна для мусора Хемп, сталь матовая

8
Настоящее фото товара Урна с пепельницей Энамел, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена

Урна с пепельницей Энамел, красная

10
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Варниш, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Варниш

9
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бурин, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Бурин

14
Настоящее фото товара Ведро для мусора Бекдроп, 12 литров, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Ведро для мусора Бекдроп, 12 литров, белый

10
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз

8
Фотография товара Урна Локус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Локус, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Урна Локус

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна уличная Хаммок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Хаммок, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Урна уличная Хаммок

33
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Лафе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Лафе, серый

15
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Линен гранитная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Линен гранитная, коричневая

15
Настоящее фото товара Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности

10
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза

5
Настоящее фото товара Урна уличная стальная Дадо, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Урна уличная стальная Дадо, сталь зеркальная

15
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Сатин, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена

Урна для торговых центров Сатин, сталь матовая

13
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик серебро

12
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик бронза

6
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Вертикал, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Вертикал

50

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Пресс, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Пресс, 100 л

13
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 20 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер 20 л, бронза

9
Настоящее фото товара Уличная урна Локер-20, 20 литров, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер-20, 20 литров, антик серебро

6
Настоящее фото товара Уличная урна Локер-20, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер-20, антик серебро

14
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная Футрест, 50 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная Футрест, 50 литров, черная

10
Настоящее фото товара Урна для мусора с плавающей крышкой Кенед, 80 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Урна для мусора с плавающей крышкой Кенед, 80 литров

14
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут-25, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут-25, синяя

11
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Доветеил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Доветеил, серый

14
Настоящее фото товара Ведро для мусора Авнинг, 30 литров, с педалью, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Ведро для мусора Авнинг, 30 литров, с педалью

13
Настоящее фото товара Сенсорное ведро Кубби, 35 литров, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Сенсорное ведро Кубби, 35 литров, сталь матовая

12

Товар в корзине

Урна уличная квадратная Турнинг
Урна уличная квадратная Турнинг
от 4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна уличная Хаммок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Хаммок, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Урна уличная Хаммок

33
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Лафе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Лафе, серый

15
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Линен гранитная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Линен гранитная, коричневая

15
Настоящее фото товара Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности