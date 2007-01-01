Характеристики товара
Описание
Высота: 50 см
Ширина: 32 см
Длина: 32 см
Вес: 6 кг
Объем емкости: 50 л
Материал: Окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,05
Металлическая урна, квадратная, со съемной крышкой, комплектуется внутренним металлическим ведром,
Покрытие — порошковая окраска,
Урна переносная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина320 мм
- Ширина320 мм
- Высота500 мм
- Вес6 кг
- Материалсталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет