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Настоящее фото товара Урна с пепельницей Энамел, красная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна с пепельницей Энамел, красная
10 оценок
34 390
Товар в корзине. Перейти
Урна с пепельницей Энамел, красная - фото 1

Урна с пепельницей Энамел, красная

Артикул: CH-057-249
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота830 мм
  • Вес45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота830 мм
  • Вес45 кг
  • Материалсталь
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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