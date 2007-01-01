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Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Лафе, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная металлическая Лафе, зеленая
7 оценок
6 890
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная металлическая Лафе, зеленая - фото 1

Урна уличная металлическая Лафе, зеленая

Артикул: CH-057-388
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота560 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота560 мм
  • Вес12 кг
  • Материалсталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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