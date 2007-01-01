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Скамья Астралон - фото 1

Скамья Астралон

Артикул: CH-015-875
36 оценок
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Фотография товара Скамья Астралон, венге от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка-обувница – удобная и компактная конструкция c открытыми полками и мягкой подушкой.
Она функциональна, компактна, удобна, прочна и надёжна. Обувь расставляется на полки и не создает беспорядок в прихожей, совмещает в себе сразу два вида мебели, позволяет обуться в комфортных условиях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина740 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота460 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки155 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки6.20 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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