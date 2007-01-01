Характеристики товара
Описание
Скамейка-обувница – удобная и компактная конструкция c открытыми полками и мягкой подушкой.
Она функциональна, компактна, удобна, прочна и надёжна. Обувь расставляется на полки и не создает беспорядок в прихожей, совмещает в себе сразу два вида мебели, позволяет обуться в комфортных условиях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина740 мм
- Ширина320 мм
- Высота460 мм
- Вес5,9 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки155 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки6.20 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет