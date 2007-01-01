Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Вешалка напольная Хорнс коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Хорнс коричневый муар
46 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Хорнс коричневый муар - фото 1Вешалка напольная Хорнс коричневый муар - фото 2Вешалка напольная Хорнс коричневый муар - фото 3

Вешалка напольная Хорнс коричневый муар

Артикул: CH-005-361
46 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка напольная Слайсед коричневый муар
Фотография товара Вешалка напольная Слайсед коричневый муар от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка напольная Барб хром
Фотография товара Вешалка напольная Барб хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Вешалка - самый простой и удобный способ сохранить порядок в кафе, офисе или разместить одежду гостей дома. Вешалка заужена к верху, эта особенность придаст элегантность любому помещению.
- Вешалка выполнена из металлической трубы (диаметр 51мм) и пластиковой фурнитуры;
- Вешалка имеет 4 пластиковых крючка;
- Металлические детали окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Устойчивое металлическое основание диаметром 350 мм, позволяет "не заваливаться" под весом одежды;
- Расстояние от пола до крючков 1505 мм;
- Максимальная статическая нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Прихожая Лофт Ольга 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Прихожая Лофт Ольга 4

50
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36
Фотография товара Прихожая лофт Наилси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Прихожая лофт Наилси

43
Фотография товара Прихожая лофт Наплен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Наплен

36
Фотография товара Прихожая лофт Наталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Прихожая лофт Наталь

50
Настоящее фото товара Скамья Астралон, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Астралон, венге

39
Фотография товара Прихожая Лофт-27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт-27, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490

Прихожая Лофт-27

44
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6

Другие товары из раздела вешалки напольные

Фотография товара Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Вешалка напольная Сикс-рей светлый орех, мрамор

47
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Клам белая

42
  • белый
  • черный
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Клам черная

39
  • белый
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Альберо Р11 венге

40
  • бежевый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка Power Line от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Power Line, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Вешалка Power Line

43
Фотография товара Вешалка Рейл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Рейл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Вешалка Рейл

39
Фотография товара Вешалка Mokko от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Mokko, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Вешалка Mokko

48
Фотография товара Вешалка для образцов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка для образцов, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Вешалка для образцов

36
Фотография товара Вешалка Kilpo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Kilpo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Вешалка Kilpo

14
Фотография товара Вешалка напольная Квадро 2, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Квадро 2, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Квадро 2, белая

5
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Вешалка напольная Хорнс коричневый муар
Вешалка напольная Хорнс коричневый муар
от 5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Прихожая Лофт Ольга 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Прихожая Лофт Ольга 4

50
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности