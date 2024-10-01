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Вилка столовая «Визув», длина 188мм - фото 1Вилка столовая «Визув», длина 188мм - фото 2

Вилка столовая «Визув», длина 188мм

Артикул: CH-060-733
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Визув» стандартная по форме и размеру. Эти металлические вилки выполнены из нержавеющей стали. Материал соответствует всем требованиям качества, поэтому такие столовые приборы отличаются стильным дизайном и долговечностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина188 мм
  • Глубина2 мм
  • Вес0.032 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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