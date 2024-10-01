Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Визув» стандартная по форме и размеру. Эти металлические вилки выполнены из нержавеющей стали. Материал соответствует всем требованиям качества, поэтому такие столовые приборы отличаются стильным дизайном и долговечностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина188 мм
- Глубина2 мм
- Вес0.032 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт