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Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая. - фото 1Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая. - фото 2

Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая.

Артикул: CH-058-903
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,130 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

Отзывы

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