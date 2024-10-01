Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол Лукас Gold - фото 1Журнальный стол Лукас Gold - фото 2

Журнальный стол Лукас Gold

Артикул: CH-048-768
49 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный
Фотография товара Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный стол Кайкос
Фотография товара Журнальный стол Кайкос от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный стол “Лукас” поражает гармоничным сочетанием холодной строгости материалов и оригинального дизайна. Лаконичная круглая столешница, выполнена из прозрачного стекла, позволяет максимально акцентировать внимание на основании. Ножки из кованого железа представлены в виде переплетающихся веток золотистого оттенка. Благодаря плетеной основе, изделие смотрится воздушно и нежно.

Размер: 61 см. x 61 см. х 66 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Диаметр610 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой, прозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена

Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачный

71
Фотография товара Стол Дельта d800, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дельта d800, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стол Дельта d800, сосна

38
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный АРЕНА белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный АРЕНА белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 8907
11 690 ₽Оптовая цена

Стол журнальный АРЕНА белый, черный

48
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Palma, многофункциональный, венге/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Palma, многофункциональный, венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол Palma, многофункциональный, венге/ черный

82
Фотография товара Набор столиков Манго Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков Манго Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
54 790
Оптовая цена

Набор столиков Манго Шоколад

43
Настоящее фото товара Стол рабочий Сари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол рабочий Сари

49
Настоящее фото товара Стол рабочий Тамале, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол рабочий Тамале

43
Фотография товара Стол журнальный Норвич от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Норвич, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Стол журнальный Норвич

12
Настоящее фото товара Стол журнальный, 800*600*580, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол журнальный, 800*600*580, дуб

6
New
Настоящее фото товара Стол журнальный приставной Генуя, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стол журнальный приставной Генуя

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра подвесная Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от115 690
Оптовая цена

Люстра подвесная Вегас

32
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

45
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40

Другие товары из раздела журнальные столики

Настоящее фото товара Стол журнальный Софт, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Стол журнальный Софт

38
Фотография товара Столик из массива акации, Волли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик из массива акации, Волли, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Столик из массива акации, Волли

46
Фотография товара Журнальный стол Волопас белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Волопас белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Журнальный стол Волопас белый мрамор

48
В наличии 7 шт.
Фотография товара Журнальный стол Геркулес серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Журнальный стол Геркулес серый мрамор

37
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол эргономичный с кабеле-каналом справа Хисар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол эргономичный с кабеле-каналом справа Хисар

33
Фотография товара Стол журнальный Joker от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Joker, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол журнальный Joker

60
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Роса, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стол журнальный Роса, прямоугольный

10
Фотография товара Стол журнальный Мира, 900*900, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Мира, 900*900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стол журнальный Мира, 900*900, серый

9
Фотография товара Журнальный столик Stone 01, керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 01, керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone 01, керамика черная

11
В наличии 20 шт.
Фотография товара Столик журнальный Make, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Make, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Столик журнальный Make, кремовый

10
В наличии 58 шт.В пути 60 шт.

Товар в корзине

Журнальный стол Лукас Gold
Журнальный стол Лукас Gold
от 42 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра подвесная Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от115 690
Оптовая цена

Люстра подвесная Вегас

32
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

45
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40