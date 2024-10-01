Характеристики товара
Описание
Изящный журнальный стол “Лукас” поражает гармоничным сочетанием холодной строгости материалов и оригинального дизайна. Лаконичная круглая столешница, выполнена из прозрачного стекла, позволяет максимально акцентировать внимание на основании. Ножки из кованого железа представлены в виде переплетающихся веток золотистого оттенка. Благодаря плетеной основе, изделие смотрится воздушно и нежно.
Размер: 61 см. x 61 см. х 66 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота660 мм
- Диаметр610 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой, прозрачный