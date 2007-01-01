Характеристики товара
Описание
Элегантность и современность
Журнальный столик Celestis станет ярким акцентом в интерьере гостиной, спальни или зоны отдыха. Его круглая столешница из спеченного камня в светлой керамической отделке создает утончённый образ, а металлическое основание цвета шампань придает композиции изысканность и визуальную лёгкость.
Надежные материалы. Столешница выполнена из спеченного камня — прочного, устойчивого к царапинам и влаге материала, имитирующего мрамор. Каркас изготовлен из прочной стали с матовым металлическим блеском, устойчивой к коррозии и деформации.
Функциональность и размеры. Столик устойчив, не занимает много места и подходит как для центральной зоны, так и для размещения сбоку от дивана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр900 мм
- Материал столешницыкамень
- Материал подстольясталь
- Цветшампань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки940 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет