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Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 1Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 2Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 3Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 4Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 5Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 6Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см - фото 7
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Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см

Артикул: CH-078-076
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантность и современность

Журнальный столик Celestis станет ярким акцентом в интерьере гостиной, спальни или зоны отдыха. Его круглая столешница из спеченного камня в светлой керамической отделке создает утончённый образ, а металлическое основание цвета шампань придает композиции изысканность и визуальную лёгкость.

Надежные материалы. Столешница выполнена из спеченного камня — прочного, устойчивого к царапинам и влаге материала, имитирующего мрамор. Каркас изготовлен из прочной стали с матовым металлическим блеском, устойчивой к коррозии и деформации.

Функциональность и размеры. Столик устойчив, не занимает много места и подходит как для центральной зоны, так и для размещения сбоку от дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материал столешницыкамень
  • Материал подстольясталь
  • Цветшампань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки940 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см
Журнальный столик Celestis, шампань, 90 см
29 990
В корзине

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